Похищение кыргызстанки в Москве. Вопрос находится под контролем посольства

Якобы похищенную полицейскими кыргызстанку в Москве отпустили. Об этом сообщили в посольстве Кыргызстана в России.

По его данным, на телефон горячей линии консульского отдела кыргызской дипмиссии поступило анонимное сообщение о незаконном задержании и избиении кыргызстанки М.А. в ОВМД России по району Хамовники Москвы.

Выяснилось, 33-летнюю женщину задержали в рамках полицейского мероприятия «Антитеррор» и доставили в полицейский участок ОМВД России по району Хамовники. Составили постановление по статье «Проживание гражданина России по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении без регистрации» Кодекса об административных нарушениях и отпустили.

Посольство направило запрос в правоохранительные органы для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Ранее сообщалось, что кыргызстанку в Москве похитили полицейские вчера в 21.00. До этого, 2 июня участковый запугивал девушку депортацией, таскал за волосы.