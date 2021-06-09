10:25
USD 84.63
EUR 103.05
RUB 1.16
Происшествия

Правозащитник: Кыргызстанку в Москве похитили полицейские

Кыргызстанку в Москве похитили полицейские. Об этом в социальных сетях сообщила российская правозащитница Валентина Чупик.

По ее словам, Махбурат Эмилбаеву похитили вчера в 21.00. До этого 2 июня участковый запугивал девушку депортацией, таскал за волосы.

«Она добилась своей регистрации на адрес проживания, подала жалобы в Следственный комитет, прокуратуру и УСБ о превышении служебных полномочий с использованием насилия, незаконного задержания и фальсификации материалов административного дела. Примерно в 21.00 около десяти сотрудников полиции ворвались в салон красоты Selfi, где вполне официально работает Махбурат, пытались отобрать у нее документы, заставляли идти с ними, кричали, что «будем разбираться», утверждали, что задерживают ее в связи с административным правонарушением», — пишет правозащитница.

Она также подчеркнула, что Махбурат Эмилбаева находится в ОМВД, защитников к ней не пускают.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/196945/
просмотров: 282
Версия для печати
Материалы по теме
В Москве задержан кыргызстанец, нападавший на таксистов в Твери
Кыргызстанец получил огнестрельное ранение в Новосибирске
Кыргызстанка в Санкт-Петербурге оставила троих детей без присмотра. Ее задержали
Исчезновение Орхана Инанды. В 2019 году Кыргызстан отказал в его экстрадиции
Исчезновение Орхана Инанды. Депутатам отчитывается Суйун Омурзаков
Новая серия проекта «Урюк и клюква» посвящена кыргызской диаспоре в Москве
Россия установила новые требования для мигрантов и желающих получить ВНЖ
Исчезновение Орхана Инанды. Жена не знает, вышел ли он из турецкого гражданства
Исчезновение Орхана Инанды. Его жена обратилась к президенту Садыру Жапарову
Исчезновение Орхана Инанды. Объявлено вознаграждение за помощь в поисках
Популярные новости
Погибшим в&nbsp;ДТП с&nbsp;кортежем Садыра Жапарова оказался лечащий врач президента Погибшим в ДТП с кортежем Садыра Жапарова оказался лечащий врач президента
Задержание экс-начальника управления ГКНБ. Стали известны подробности дела Задержание экс-начальника управления ГКНБ. Стали известны подробности дела
В&nbsp;Бишкеке сильный ветер сорвал кровлю пятиэтажного дома. Пострадали три машины В Бишкеке сильный ветер сорвал кровлю пятиэтажного дома. Пострадали три машины
В&nbsp;Баткене застрелился солдат Пограничной службы В Баткене застрелился солдат Пограничной службы
Бизнес
Сотрудники MegaCom сдали более 24&nbsp;литров донорской крови Сотрудники MegaCom сдали более 24 литров донорской крови
Страны БРИКС призвали к&nbsp;полному прекращению огня в&nbsp;Афганистане Страны БРИКС призвали к полному прекращению огня в Афганистане
Обращение к&nbsp;главе &laquo;Центерра Голд Инк.&raquo; Скотту Перри направил профком &laquo;Кумтора&raquo; Обращение к главе «Центерра Голд Инк.» Скотту Перри направил профком «Кумтора»
&laquo;Керемет Банк&raquo;: мероприятия НБ&nbsp;КР&nbsp;по&nbsp;оздоровлению дают положительные результаты «Керемет Банк»: мероприятия НБ КР по оздоровлению дают положительные результаты
9 июня, среда
10:21
В Кадамджае депутат местного кенеша организовал канал сбыта наркотиков В Кадамджае депутат местного кенеша организовал канал с...
10:20
За неделю поисков Орхана Инанды милиция раскрыла 164 преступления
10:16
Россия будет вакцинировать от коронавируса трудовых мигрантов
10:14
Правозащитник: Кыргызстанку в Москве похитили полицейские
10:11
Доллар в Кыргызстане снова дешевеет