Правозащитник: Кыргызстанку в Москве похитили полицейские

Кыргызстанку в Москве похитили полицейские. Об этом в социальных сетях сообщила российская правозащитница Валентина Чупик.

По ее словам, Махбурат Эмилбаеву похитили вчера в 21.00. До этого 2 июня участковый запугивал девушку депортацией, таскал за волосы.

«Она добилась своей регистрации на адрес проживания, подала жалобы в Следственный комитет, прокуратуру и УСБ о превышении служебных полномочий с использованием насилия, незаконного задержания и фальсификации материалов административного дела. Примерно в 21.00 около десяти сотрудников полиции ворвались в салон красоты Selfi, где вполне официально работает Махбурат, пытались отобрать у нее документы, заставляли идти с ними, кричали, что «будем разбираться», утверждали, что задерживают ее в связи с административным правонарушением», — пишет правозащитница.

Она также подчеркнула, что Махбурат Эмилбаева находится в ОМВД, защитников к ней не пускают.