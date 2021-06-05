В Таласской области убита 18-летняя девушка

В селе Жаны-Жер Таласской области убита девушка. Об этом сообщили в пресс-службе УВД региона.

Накануне примерно в 15.20 в дежурную часть ОВД Кара-Бууринского района поступило сообщение со станции скорой помощи, что в селе Жаны-Жер найдено тело человека. На месте происшествия обнаружен автомобиль, в котором находилась мертвая девушка. По предварительным данным, она скончалась от огнестрельного ранения. Была установлена личность убитой — ею оказалась 18-летняя жительница села Жаны-Жер.

«Автомобиль поставлен на штрафстоянку. По факту произошедшего материалы зарегистрированы в ЕРПП по статье 130 (Убийство) Уголовного кодекса и начато досудебное производство. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся мероприятия по задержанию подозреваемых лиц», — говорится в сообщении.