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Происшествия

В Таласской области убита 18-летняя девушка

В селе Жаны-Жер Таласской области убита девушка. Об этом сообщили в пресс-службе УВД региона.

Накануне примерно в 15.20 в дежурную часть ОВД Кара-Бууринского района поступило сообщение со станции скорой помощи, что в селе Жаны-Жер найдено тело человека. На месте происшествия обнаружен автомобиль, в котором находилась мертвая девушка. По предварительным данным, она скончалась от огнестрельного ранения. Была установлена личность убитой — ею оказалась 18-летняя жительница села Жаны-Жер.

«Автомобиль поставлен на штрафстоянку. По факту произошедшего материалы зарегистрированы в ЕРПП по статье 130 (Убийство) Уголовного кодекса и начато досудебное производство. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся мероприятия по задержанию подозреваемых лиц», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/196525/
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