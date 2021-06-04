14:06
USD 84.67
EUR 103.20
RUB 1.16
Происшествия
Сюжет: Приграничные конфликты

Таджикистан заявил, что их погранотряд выставлен на согласованном участке

Пограничные войска ГКНБ Таджикистана заявили, что их наряд на границе с Кыргызстаном выставлен на согласованной территории. Так ведомство прокомментировало заявление Погранслужбы ГКНБ КР об установке контейнера на спорном участке.

«Согласно протокольной договоренности выставление пограничного наряда осуществлено на согласованной территории. С другой стороны, на участке перевала Карамык установлен пограничный пост Кыргызской Республики с надлежащей инфраструктурой. Указанная дислокация обеспечивает принцип паритетности в охране государственной границы двух соседних государств до завершения процесса делимитации, демаркации и ее юридического оформления», — говорится в сообщении Погранвойск Таджикистана, опубликованном таджикским изданием Khovar.tj.

Напомним, таджикская сторона сегодня в 03.00 начала устанавливать контейнер на участке границы в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района, зайдя в глубь территории Кыргызстана до 1 тысячи метров. К 6.00 таджикистанцы отошли от установленного контейнера на 600 метров.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/196435/
просмотров: 624
Версия для печати
Материалы по теме
Ситуация в Чон-Алайском районе стабильная. Идут переговоры
Конфликт на границе: концепт военной агрессии Таджикистана отправят в ООН
Конфликт на границе месяц спустя: Кыргызстан и Таджикистан были в шаге от войны
Таджикские журналисты выдали фотографии разрушенных кыргызских сел за Хистеварз
Пострадавшие дома в Баткене. Военные действия не входят в страховые случаи
Ситуацию на кыргызско-таджикской границе обсудили главы МИД США и РТ
Между кыргызским селом Максат и таджикским Овчу-Калача организуют пеший патруль
Большие маленькие жертвы. О детях Баткена, пострадавших в конфликтах на границе
Экстрадиция кыргызстанца в РТ. Срок содержания Мажитова продлен на три месяца
Президент посетил в Баткене пограничную заставу «Капчыгай» и войсковую часть
Популярные новости
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Задержан Асылбек Жээнбеков Дело «Кумтора». Задержан Асылбек Жээнбеков
На&nbsp;кыргызско-таджикской границе очередное обострение На кыргызско-таджикской границе очередное обострение
Депутата остановили за&nbsp;превышение скорости. Он&nbsp;потребовал уволить милиционеров Депутата остановили за превышение скорости. Он потребовал уволить милиционеров
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Омурбек Бабанов задержан Дело «Кумтора». Омурбек Бабанов задержан
Бизнес
Сборную по&nbsp;футболу торжественно проводил в&nbsp;Японию кортеж Bi&nbsp;Taxi Сборную по футболу торжественно проводил в Японию кортеж Bi Taxi
Дарим 20&nbsp;iPhone 12&nbsp;Pro в&nbsp;честь 20-летия KICB! Дарим 20 iPhone 12 Pro в честь 20-летия KICB!
Пять причин купить электросамокат для передвижения по&nbsp;Бишкеку Пять причин купить электросамокат для передвижения по Бишкеку
Почти 500 тысяч баллов подарила &laquo;Газпромнефть&raquo; участникам программы лояльности Почти 500 тысяч баллов подарила «Газпромнефть» участникам программы лояльности
4 июня, пятница
14:00
Бишкек засыхает. Что делает «Зеленхоз» и как проходят опыты на дубах Бишкек засыхает. Что делает «Зеленхоз» и как проходят о...
13:48
Таджикистан заявил, что их погранотряд выставлен на согласованном участке
13:43
В России заявили о заказчиках информационной кампании против «Спутника V»
13:37
AstraZeneca в Кыргызстан должна поступить из Индии, но завод не справляется
13:22
Для зараженных COVID-19 свободны 242 койки в медучреждениях Бишкека