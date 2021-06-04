Таджикистан заявил, что их погранотряд выставлен на согласованном участке

Пограничные войска ГКНБ Таджикистана заявили, что их наряд на границе с Кыргызстаном выставлен на согласованной территории. Так ведомство прокомментировало заявление Погранслужбы ГКНБ КР об установке контейнера на спорном участке.

«Согласно протокольной договоренности выставление пограничного наряда осуществлено на согласованной территории. С другой стороны, на участке перевала Карамык установлен пограничный пост Кыргызской Республики с надлежащей инфраструктурой. Указанная дислокация обеспечивает принцип паритетности в охране государственной границы двух соседних государств до завершения процесса делимитации, демаркации и ее юридического оформления», — говорится в сообщении Погранвойск Таджикистана, опубликованном таджикским изданием Khovar.tj.

Напомним, таджикская сторона сегодня в 03.00 начала устанавливать контейнер на участке границы в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района, зайдя в глубь территории Кыргызстана до 1 тысячи метров. К 6.00 таджикистанцы отошли от установленного контейнера на 600 метров.