Дело «Кумтора». Задержан Асылбек Жээнбеков

В Бишкеке задержан экс-спикер Жогорку Кенеша Асылбек Жээнбеков. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что депутат парламента задержан в рамках уголовного дела по «Кумтору». Кроме того, задержан депутат Торобай Зулпукаров. Обоим вручено уведомление о подозрении по статье «Коррупция» УК КР.

Известно, что Торобаю Зулпукарову также инкриминируется незаконное обогащение.

Ранее по делу «Кумтора» задержали экс-премьер-министра Омурбека Бабанова. Допросили экс-премьер-министра Темира Сариева. Позже выяснилось, что в ГКНБ были также допрошены бывшие депутаты парламента Турсунтай Салимов и Сергей Ибрагимов.

Напомним, 15 мая в офисах ЗАО «Кумтор Голд Компани» были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником «Кумтор».

В компании назначен внешний управляющий. Им стал Тенгиз Болтурук.