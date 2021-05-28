ДТП в Чуйской области. Одна из пострадавших скончалась

Скончалась одна из пострадавших в ДТП, которое произошло на 10-м километре автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

«Из восьми пострадавших в аварии двое после обследования были отправлены на амбулаторное лечение, еще шесть человек с сочетанными травмами были госпитализированы в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии. Из них трое находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Одна из госпитализированных, женщина 40-45 лет, скончалась», — сказали в ведомстве.

Фото пресс-службы МЧС

Напомним, сегодня утром в Аламединском районе Чуйской области произошла автоавария. Столкнулись «Тойота Гайя» и «КамАЗ».