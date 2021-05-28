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Происшествия

В крупном ДТП в Чуйской области пострадали восемь человек

В крупном ДТП, произошедшем сегодня утром в Чуйской области, пострадали восемь человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

«На 10-м километре автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт в Аламединском районе Чуйской области сегодня около 8.30 столкнулись «Тайота Гайя» и большегрузная машина «КамАЗ». В результате происшествия восемь человек получили травмы разной степени тяжести. На место происшествия были привлечены четверо спасателей», — сообщили в министерстве.

Пострадавшие доставлены в территориальную больницу. На месте аварии работают сотрудники ГУОБДД и ГУВД Чуйской области.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/195538/
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