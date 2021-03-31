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Сюжет: Скандалы с чиновниками

Задержание Азиза Алымкулова. Генпрокуратура сообщила подробности

Военная прокуратура в рамках расследуемого уголовного дела по факту незаконного обогащения и коррупции при предоставлении в пользование дорогостоящих земельных участков в Бишкеке задержала начальника районного отделения городского управления ГКНБ А. Ж. и бывшего вице-мэра столицы А. А. Они водворены в гауптвахту Бишкекского гарнизона.

«Следствие установило, что указанные высокопоставленные должностные лица, злоупотребляя должностным положением, в сговоре с отдельными должностными и аффилированными лицами с целью незаконного обогащения, оказывая давление на ответственных сотрудников мэрии и ее ведомственных подразделений, вынуждали незаконно оформлять земельные участки на их аффилированных лиц.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются другие фигуранты дела», — проинформировала Генеральная прокуратура.

По данным 24.kg, задержан бывший вице-мэр Бишкека Азиз Алымкулов.

8 февраля 2021 года тогда еще и. о. мэра города Балбак Тулобаев сообщил на сессии БГК, что уволил Алымкулова. Чиновник пообещал поблагодарить своего экс-зама за работу.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/188358/
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