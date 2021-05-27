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Происшествия

Утонувший на Иссык-Куле подросток. В милиции сообщили подробности

Подросток, которого сегодня утром нашли утонувшим возле Детского оздоровительного центра «Алтын-Балалык» в Чолпон-Ате, приехал на Иссык-Куль из Бишкека. Ему было 16 лет. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Иссык-Кульской области.

«Сегодня в 8.10 в дежурную часть ОВД Иссык-Кульского района поступило телефонное сообщение от жителя Чолпон-Аты о том, что в одном из домов отдыха под пирсом в воде обнаружен труп неизвестного парня. По данному сообщению на место происшествия выехала следственно-оперативная группа районной милиции. При внешнем осмотре на теле неизвестного следов насильственной смерти не было обнаружено», — сообщили редакции.

пресс-службы МЧС
Фото пресс-службы МЧС

Сотрудникам милиции удалось установить личность погибшего. Им оказался 16-летний житель Бишкека. Ведется следствие. Для точного установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/195474/
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