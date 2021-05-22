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Общество
Сюжет: COVID-19

Размороженный «Спутник V». Медики ОЦСМ № 1 вышли на митинг

Сотрудники Объединенного центра семейной медицины № 1 вышли на митинг к зданию Министерства здравоохранения и социального развития. Об этом они сообщили в социальных сетях.

Медики недовольны увольнением директора ОЦСМ № 1 Нурлана Галбаева. Они не понимают, зачем нужно снимать с должности молодого и перспективного руководителя.

У Минздрава собрались около 100 человек. Вышедший на встречу медикам представитель ведомства заявил, что главу ОЦСМ № 1 уволили из-за инцидента с размороженной вакциной. Но медики заявили, что это только проблема ЦСМ № 2. Отказались они и пройти в здание Минздрава для переговоров. Медики требуют, чтобы к ним вышел министр Алымкадыр Бейшеналиев.

Напомним, в ЦСМ № 2 разморозилось 994 дозы российской вакцины «Спутник V». Это был первый компонент.

В Республиканском центре иммунопрофилактики сообщили, что холодильник отключился от питания из-за человеческого фактора. Выговоры получили пять сотрудников ЦСМ № 2, ущерб — около 840 тысяч сомов — возложили на этот же центр.

Испорченная вакцина от коронавируса поступила по линии гумпомощи. Большую часть «Спутника» Кыргызстан закупил примерно по $10 за один компонент вакцины.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194899/
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