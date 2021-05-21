Милиция начала проверку по факту избиения ребенка в «Аутизм победим kg»

Милиция начала проверку по факту избиения ребенка в центре «Аутизм победим kg» в Бишкеке. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Первомайского района столицы.

«Заместитель начальника УВД подполковник милиции Руслан Бердибаев взял расследование дела под личный контроль. По итогам проверки мы сообщим подробности», — уточнили в милиции.

Напомним, сегодня стало известно, что одна из сотрудниц центра избила шестилетнего ребенка, страдающего от ДЦП. Факт жестокого обращения подтвердила запись с камеры видеонаблюдения.