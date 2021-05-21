Сотрудница центра «Аутизм победим kg» избила шестилетнего ребенка

В Бишкеке сотрудница центра «Аутизм победим kg» избила ребенка, страдающего от ДЦП. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Ассоль Молдокматова.

«Ко мне обратилась женщина по имени Назгуль. У ее шестилетнего сына ДЦП. В этот центр они ходили на реабилитацию. По словам мамы, 17 мая она привела ребенка на прием к дефектологу и после этого у него начались истерики. Мама сделала запрос на получение видеозаписи, и оказалось, что ребенка избивали», — написала она.

Ассоль Молдокматова также сообщила, что после просмотра видеозаписи и явных доказательств насилия администрация приняла решение об увольнении дефектолога.