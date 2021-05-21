13:02
USD 83.97
EUR 102.34
RUB 1.14
Происшествия
Сюжет: Насилие над детьми

Сотрудница центра «Аутизм победим kg» избила шестилетнего ребенка

В Бишкеке сотрудница центра «Аутизм победим kg» избила ребенка, страдающего от ДЦП. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Ассоль Молдокматова.

«Ко мне обратилась женщина по имени Назгуль. У ее шестилетнего сына ДЦП. В этот центр они ходили на реабилитацию. По словам мамы, 17 мая она привела ребенка на прием к дефектологу и после этого у него начались истерики. Мама сделала запрос на получение видеозаписи, и оказалось, что ребенка избивали», — написала она.

Ассоль Молдокматова также сообщила, что после просмотра видеозаписи и явных доказательств насилия администрация приняла решение об увольнении дефектолога.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/194776/
просмотров: 605
Версия для печати
Материалы по теме
В Чуйской области мужчина ударил ножом школьника и бросился в бега
Правозащитники и милиция помогли парню, пострадавшему в Бишкеке от грабителей
Насилие в детсаду Оша. Лига защитников прав ребенка взяла дело под контроль
Истязание ребенка в детском саду Оша зарегистрировали как мелкое хулиганство
Кололи иглой, вырвали волосы. Девочка рассказала об издевательствах в детсаду
Депутат предлагает вернуться к законопроекту о химической кастрации педофилов
Новости как сводки. В кабмине заседают, обсуждая насилие над женщинами и детьми
В Сокулуке родила 15-летняя девочка. Подозреваемый по делу рассказал свою версию
В Сокулуке родила 15-летняя девочка. Мать подростка отозвала заявление
Милиция не задержала мужчину, от которого родила 15-летняя девочка
Популярные новости
В&nbsp;Москве произошла массовая драка между гражданами Кыргызстана и&nbsp;Таджикистана В Москве произошла массовая драка между гражданами Кыргызстана и Таджикистана
В&nbsp;Баткене кыргызстанцев задержали и&nbsp;забрали в&nbsp;Ворух. После переговоров отпустили В Баткене кыргызстанцев задержали и забрали в Ворух. После переговоров отпустили
Зампредседателя кабмина Азамата Дыйканбаева задержали за&nbsp;вымогательство взятки Зампредседателя кабмина Азамата Дыйканбаева задержали за вымогательство взятки
На&nbsp;границе опять неспокойно. Освобожденные Таджикистаном кыргызстанцы избиты На границе опять неспокойно. Освобожденные Таджикистаном кыргызстанцы избиты
Бизнес
Льготные образовательные тарифы MegaCom для учителей, школьников и&nbsp;студентов Льготные образовательные тарифы MegaCom для учителей, школьников и студентов
Эксперты и&nbsp;бизнес о&nbsp;цифровизации налоговых процедур в&nbsp;Кыргызстане Эксперты и бизнес о цифровизации налоговых процедур в Кыргызстане
В&nbsp;Бишкеке открылся еще один магазин торговой сети Globus В Бишкеке открылся еще один магазин торговой сети Globus
Кыргызстанцы продолжают выигрывать в&nbsp;лотерею! Впереди финальные розыгрыши! Кыргызстанцы продолжают выигрывать в лотерею! Впереди финальные розыгрыши!
21 мая, пятница
13:01
Разработать единый конституционный закон о деятельности судей предлагает юрист Разработать единый конституционный закон о деятельности...
12:43
Анвар Сартаев обратился к омбудсмену по ситуации во Внутренних войсках МВД
12:31
Сотрудница центра «Аутизм победим kg» избила шестилетнего ребенка
12:24
Назначены руководители структурных подразделений администрации президента
12:21
Семейное насилие. Кыргызстанка в Саудовской Аравии просит о помощи