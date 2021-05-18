Вывод денег из Кыргызстана. Задержаны еще двое подозреваемых

В рамках ранее возбужденного уголовного дела в отношении начальника управления ГСБЭП по Бишкеку Нурлана Казакбаева задержаны еще двое граждан — Х.К.Л. и У.И.Ш. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что оба задержанных причастны к отмыванию и выводу из Кыргызстана 59,5 миллиарда сомов. Установлено, что Х.К.Л. и У.И.Ш. перечисляли деньги на счета иностранных компаний в Китае.

«В рамках уголовного дела продолжается розыск соучастника преступления — 47-летнего Бахтияра Жолдошбаева», — сказали в ГКНБ.

Граждан, которые владеют какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого Жолдошбаева, просят сообщить по телефонам: 0312620585, 0312660475, а также 0555553046.

Напомним, начальник управления ГСБЭП по Бишкеку задержан по подозрению в коррупции. По версии следствия, сотрудники Финпола в сговоре с гражданскими лицами организовали схему по отмыванию и выводу из страны крупных сумм денежных средств. С марта по октябрь 2020 года за пределы КР вывезено 59,5 миллиарда сомов, при этом предварительный ущерб в виде уклонения от налогов может составить более 500 миллионов сомов. По полученным данным, должностные лица ГСБЭП за сокрытие данных нарушений получили от организаторов канала взятку в размере 180 миллионов сомов.