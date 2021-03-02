За незаконный вывоз почти 60 миллиардов сомов задержан глава управления ГСБЭП

ГКНБ задержан начальник управления ГСБЭП по городу Бишкеку К.Н. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Уточняется, что ранее возбуждено досудебное производство по статье «Коррупция» УК КР.

«Сотрудники ГСБЭП, используя свое служебное положение, в сговоре с гражданскими лицами организовали устойчивую коррупционную схему по отмыванию и выводу из страны крупных сумм денежных средств. В результате незаконной деятельности с марта по октябрь 2020 года за пределы КР было выведено 59,5 миллиарда сомов, при этом предварительный ущерб в виде уклонения от налогов может составить более 500 миллионов сомов. По полученным данным, должностные лица ГСБЭП за сокрытие данных нарушений получили от организаторов канала взятку в сумме 180 миллионов сомов», — сообщили в ГКНБ.