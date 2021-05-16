Сын Исы Омуркулова опять стал участником ДТП: сбил велосипедиста

Сын депутата Жогорку Кенеша Исы Омуркулова Азамат в Бишкеке совершил ДТП.

Он, управляя автомобилем, совершил наезд на велосипедиста на пересечении улиц Токтоналиева и Масалиева (Южная магистраль). Наезд совершен на пешеходном переходе.

Информацию подтвердили в ГУОБДД МВД. Пострадавшая девушка, 1992 года рождения, госпитализирована.

Напомним, Азамат Омуркулов не первый раз становится участником ДТП. В августе 2011 года он совершил ДТП на объездной дороге. Авария произошла в районе моста Дунларова. В ней погибли три человека — водитель и пассажиры «Ауди-80» (1991, 1990 и 1988 годов рождения). Автомашина «Тойота-Ландкрузер», в которой ехал сын Исы Омуркулова (в сводке проходил как Азамат Исаев, 1982 года рождения), после аварии загорелась.