В Бишкеке четверо пьяных парней избили дворника

В Бишкеке в ночь на 14 мая четверо пьяных парней избили сотрудника «Комтранском», который убирал мусор. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МП «Тазалык» Жибек Каракеева.

По ее словам, бригада «Комтранском» работала в микрорайоне «Тунгуч». Сотрудники погрузили мусор в машины и хотели ехать дальше на следующую точку.

«Дорогу перегородила черная машина Honda Fit с госномером 03KG 127ACF. В авто сидели четыре парня в нетрезвом состоянии. На просьбу грузчика подвинуть машину и дать спецтехнике проехать они стали избивать его, вчетвером пинали ногами по голове и скрылись.

Троих милиция нашла, водитель сбежал. Сейчас Эржан находится в республиканской больнице в отделении нейрохирургии. Ближе к обеду тот самый водитель на черном «Фите» попал в ДТП, выехав на дорогу, переехал двойную сплошную и врезался в другую автомашину», — написала Жибек Каракеева.