21:12
USD 84.66
EUR 102.73
RUB 1.14
Происшествия

В Бишкеке четверо пьяных парней избили дворника

В Бишкеке в ночь на 14 мая четверо пьяных парней избили сотрудника «Комтранском», который убирал мусор. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МП «Тазалык» Жибек Каракеева.

По ее словам, бригада «Комтранском» работала в микрорайоне «Тунгуч». Сотрудники погрузили мусор в машины и хотели ехать дальше на следующую точку.

«Дорогу перегородила черная машина Honda Fit с госномером 03KG 127ACF. В авто сидели четыре парня в нетрезвом состоянии. На просьбу грузчика подвинуть машину и дать спецтехнике проехать они стали избивать его, вчетвером пинали ногами по голове и скрылись.

Троих милиция нашла, водитель сбежал. Сейчас Эржан находится в республиканской больнице в отделении нейрохирургии. Ближе к обеду тот самый водитель на черном «Фите» попал в ДТП, выехав на дорогу, переехал двойную сплошную и врезался в другую автомашину», — написала Жибек Каракеева.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/194051/
просмотров: 406
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке мужчины под видом милиционеров избили подростков и ограбили квартиру
В столице открыт сезон фонтанов
В Ошской области учительница избила школьников ремнем. Ее уволили
В жилмассиве «Арча-Бешик» в Бишкеке не убирают мусор
Художник создал портреты дворников «Тазалыка» из старых объявлений
Подкуп избирателей. Свидетель и милиционеры обвиняют друг друга в нападении
Конфликт из-за строймусора. Горожанин просит уважать труд работников «Тазалыка»
В ночном клубе Бишкека избили посетителя. Задержаны два подозреваемых
Избиение девушки в Бишкеке. Подозреваемого водворили в СИЗО-1
Избиение девушки в Бишкеке. Водителя Mercedes задержали
Популярные новости
ЧП&nbsp;на&nbsp;&laquo;Кумторе&raquo;. Руководителей компании вызвали на&nbsp;допрос, но&nbsp;их&nbsp;нет в&nbsp;стране ЧП на «Кумторе». Руководителей компании вызвали на допрос, но их нет в стране
Баткенцы остановили фуры с&nbsp;контрабандой. Их&nbsp;сопровождала милиция Баткенцы остановили фуры с контрабандой. Их сопровождала милиция
На&nbsp;кыргызско-узбекской границе подрались жители двух соседних сел На кыргызско-узбекской границе подрались жители двух соседних сел
Массовая драка мигрантов произошла в&nbsp;Москве. Среди задержанных есть кыргызстанцы Массовая драка мигрантов произошла в Москве. Среди задержанных есть кыргызстанцы
Бизнес
MegaPay подключай&nbsp;&mdash; карту Visa получай MegaPay подключай — карту Visa получай
Смотри бой Антонины Шевченко&nbsp;&mdash; Андреа Ли&nbsp;на&nbsp;канале &laquo;UFC&nbsp;ТВ&raquo; в&nbsp;приложении O!TV Смотри бой Антонины Шевченко — Андреа Ли на канале «UFC ТВ» в приложении O!TV
USAID укрепляет службу горячей линии акыйкатчи 115 USAID укрепляет службу горячей линии акыйкатчи 115
Жительница Оша выиграла машину в&nbsp;лотерее! Впереди еще один розыгрыш авто Жительница Оша выиграла машину в лотерее! Впереди еще один розыгрыш авто
14 мая, пятница
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 15 мая: местами дожди Прогноз погоды в Кыргызстане на 15 мая: местами дожди
20:51
В Бишкеке четверо пьяных парней избили дворника
20:45
Рис, картофель, мука. Бишкекасфальтсервис купит продукты на 2,5 миллиона сомов
20:23
С января в авариях в Бишкеке пострадали 166 детей
20:10
Еще один штраф. С «Кумтор Голд Компани» взыскали 2 миллиарда сомов