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Происшествия

В больницу Иссык-Куля поступила женщина в коме. Милиция просит ее опознать

Милиция Иссык-Кульского района просит опознать женщину, которая поступила в территориальную больницу в состоянии комы. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Иссык-Кульской области.

«Сегодня, 12 мая в дежурную часть ОВД Иссык-Кульского района поступило сообщение из территориальной больницы о том, что в реанимационное отделение из села Бостери к ним поступила неизвестная женщина азиатской национальности. Предполагаемый диагноз — мозговая кома. Женщина была одета в черно-белый свитер и черную юбку, ее возраст примерно 30-35 лет, рост 160-165 сантиметров», — проинформировали в ГУВД.

Тех, кто узнал женщину либо владеет информацией о ней, в милиции просят обращаться в дежурную часть по телефонам: 0394343980, 0709060962.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/193858/
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