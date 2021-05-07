Убийство подростка в Беловодском. Милиция начала проверку

По факту гибели ребенка в Беловодском психоневрологическом интернате началась проверка. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

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Уточняется, что факт зарегистрирован в ЕРПП ОВД Московского района по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР.

«Ведется досудебное производство. Назначены необходимые экспертизы. 25 апреля примерно в 23.00 часов в территориальную больницу Московского района в реанимационное отделение с различными травмами был госпитализирован 15-летний воспитанник психоневрологического интерната С.Н. По предварительным, данным, в этот день два воспитанника интерната, а именно 12-летний А.С. и 17-летний Х.Р., нанесли С.Н. телесные повреждения, после которых последний был госпитализирован. На следующие сутки, не приходя в сознание, мальчик скончался. Все обстоятельства выясняются», — сообщили в ГУВД.

Напомним, в Беловодском психоневрологическом интернате после драки погиб подросток. 15-летнего С.Н. привезли в больницу в 23.00, его госпитализировали в реанимацию. Спустя несколько часов пациент скончался. Судмедэкспертиза показала, что у подростка были гематомы, он умер от множественных кровоизлияний в головной мозг.