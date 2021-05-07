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Сюжет: Проект детальной планировки Бишкека

Почему Бишкек с уродливой застройкой: в прокуратуре нашли виновных

Проект детальной планировки центральной части Бишкека нанес ущерб государству на более чем 20 миллионов сомов. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

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По ее данным, бишкекская прокуратура выявила факт грубого нарушения закона со стороны должностных лиц Проектного института градостроительства и архитектуры, управления капитального строительства мэрии столицы, а также муниципального предприятия «Бишкекглавархитектура».

Должностные лица разработали и передали на утверждение в БГК Проект детальной планировки центральной части города без исполнения соответствующих требований. Это привело к необоснованным проектным решениям по определению функционального строительного зонирования, повлекшим нарушения прав физических и юридических лиц, собственников и пользователей земельных участков, определенных под зеленые насаждения и другие объекты.

В результате неправильной подготовки топографической геоподосновы допущены расхождения углов существующих координированных зданий.

Несмотря на нарушения, должностные лица управления капстроительства мэрии приняли не соответствующие требованиям работы по акту на сумму 22 миллиона 111 тысяч 563 сома.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 320 «Злоупотребление должностным положением» УК КР.

Напомним, ПДП центральной части Бишкека, который столичные депутаты приняли без обсуждения, находился в центре скандала. Пока чиновники пытались убедить горожан, что их частной собственности ничего не угрожает, в межрайонный суд подали иск об отмене ПДП, ответчиком выступал именно БГК.

Административный суд столицы удовлетворил иск горожан о признании недействительным постановления БГК об утверждении Проекта детальной планировки.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/193200/
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