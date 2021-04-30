Ситуация на границе. Обстановка стабилизировалась: стрельба прекратилась

Обстановка на кыргызско-таджикской границе стабилизировалась, и перестрелка полностью прекратилась. Об этом 24.kg сообщил полпред правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев.

По его словам, начались подсчет ущерба и ревизия инфраструктуры, разрушенной в результате вооруженного противостояния.

«Люди напуганы. Многие потеряли своих близких, лишились домов. Предстоит огромная работа по восстановлению региона», — отметил Омурбек Суваналиев.

Как стало известно 24.kg, завтра в Баткен прибудут члены межведомственной двусторонней комиссии по вопросам делимитации и демаркации границ.

Ранее сообщалось, что президенты Кыргызстана и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон переговорили по телефону.

Главы государств договорились решить сложившуюся ситуацию исключительно мирным путем и встретиться в Душанбе во второй половине мая 2021 года.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

За медицинской помощью обратились 154 пострадавших, 31 человек погиб, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.