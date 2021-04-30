Ситуация на границе. Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон обсудили вопрос

Состоялись переговоры президентов Кыргызстана Садыра Жапарова и Таджикистана Эмомали Рахмона. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

По ее данным, состоялся конструктивный диалог в духе добрососедства на принципах взаимного уважения территориальной целостности стран.

«Главы государств обсудили меры по скорейшей деэскалации ситуации на кыргызско-таджикском участке государственной границы. Садыр Жапаров особо подчеркнул, что кыргызская сторона настроена решать межгосударственные вопросы путем диалога и поддерживать стабильную ситуацию на границе», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, Садыр Жапаров выразил уверенность в том, что взаимовыгодное сотрудничество между Кыргызстаном и Таджикистаном будет и впредь поступательно и плодотворно развиваться на основе традиционной и многовековой дружбы и добрососедства между кыргызским и таджикским народами.

Главы государств договорились решить сложившуюся ситуацию исключительно мирным путем и встретиться в Душанбе во второй половине мая 2021 года.

Переговоры правительственных делегаций сторон по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы состоятся завтра, 1 мая, на территории Баткенской области.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

За медицинской помощью обратились 154 пострадавших, 31 человек погиб, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.