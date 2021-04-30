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Происшествия
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. Число погибших увеличилось до 31 человека

На данный момент в медучреждениях Баткенской области и Бишкека находятся 80 пострадавших во время конфликта на кыргызско-таджикской границе. Об этом 24.kg сообщил координатор Минздрава по Баткенской области Арзыбек Борубеков.

По его словам, количество умерших достигло 31 человека.

«Всего пострадало 154 человека, из которых 31 скончался. В медучреждения Бишкека переведены 43 человека», — сообщил Арзыбек Борубеков.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Ранее сообщалось, что за медицинской помощью обратились 154 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/192379/
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