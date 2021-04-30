Ситуация на границе. Боевое столкновение двух стран произошло на КПП «Кызыл-Бел»

На КПП «Кызыл-Бел» (КР) — «Гулистон» (РТ) произошло короткое боевое столкновение между погранотрядами. На данный момент перестрелка прекратилась. Жертв нет. Об этом 24.kg сообщил полпред правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев.

По его словам, обстановка в целом стабильная, но с некоторыми элементами напряженности.

«Стрельба прекратилась. Мы договорились с таджикской стороной отогнать технику на исходные позиции. Кроме того, мы потребовали, чтобы таджики убрали самосвалы из сел Максат, Колунду, Ак-Сай. Сейчас проводим ревизию, сколько домов сожжено и какова сумма ущерба. Только завершились переговоры, которые проходили на нейтральной полосе с участием глав ГКНБ обеих стран и погранслужб. Мы договорились вернуться в нулевое состояние, какое было до начала вооруженного столкновения», — сказал Омурбек Суваналиев.

Он опроверг информацию о том, что Лейлекский район блокирован таджикскими военнослужащими.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.