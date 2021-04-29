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Происшествия
Сюжет: Приграничные конфликты

Обстановка на границе напряженная, из Таджикистана продолжают стрелять

Обстановка в местности Кочо-Бою Баткенской области на приграничной территории обострилась. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Погранслужбы ГКНБ КР.

Причиной обострения, по официальной версии, стали провокационные действия граждан Таджикистана, которые стали кидать камни в кыргызстанцев и принадлежащие им дома.

«В последующем таджикистанцы стали обстреливать проезжающие автомашины граждан КР из охотничьих ружей. По предварительным данным, есть раненые. Стрельба с таджикской стороны периодически продолжается», — сообщили в Погранслужбе ГКНБ.

Обстановка на кыргызско-таджикском участке границы напряженная. Связаться с руководством пограничного ведомства РТ не удалось, телефонные звонки остались неотвеченными.

Напомним, очередной инцидент начался вчера после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали оборудование снять. После словесной перепалки стороны начали закидывать друг друга камнями.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

17 апреля тут тоже произошел мелкий конфликт. Сельчане решили провести очистительные работы, но жители села Ходжаи Ало пришли к водозабору и потребовали остановить их, так как, по их мнению, они должны проводиться совместно. Местные власти Баткена решили приостановить работу.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/191967/
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