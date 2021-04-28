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Происшествия

В Бишкекводоканале рассказали о причинах отравления рыбы в селе Озерном

В Бишкекводоканале разобрались в причинах массового отравления рыбы в прудах села Озерного. По информации пресс-службы муниципального предприятия, виноваты в случившемся местные фермеры.

«Выехавшие на место специалисты установили, что владельцы полей организовали незаконный полив орошаемой земли сточными водами с добавлением в нее селитры, калия, фосфатов и прочих химикатов. Это категорически запрещается и является нарушением санитарных норм», — сообщили 24.kg в МП.

Итоги проверки будут переданы в Госэкотехинспекцию и санэпидемстанцию для определения ущерба и ответственности допустивших нарушения фермеров.

Напомним, накануне читатель сообщил редакции, что в селе Озерном из-за сброса в канал нечистот в прудах массово гибнет рыба. Ущерб, нанесенный владельцам рыбных хозяйств, по его словам, исчисляется миллионами сомов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/191807/
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