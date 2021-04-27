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Агент 024

В селе Озерном из-за сброса нечистот в прудах массово гибнет рыба

В селе Озерном из-за сброса в канал нечистот в прудах массово гибнет рыба. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, сброс произошел накануне, 26 апреля.

«Вода сбрасывается из очистных сооружений бишкекской канализации. Она уходит на полив местных полей и дальше попадает в озера, арендованные предпринимателями для выращивания рыбы. Из-за этого рыба массово гибнет. Сложно даже посчитать нанесенный людям ущерб. Здесь рыбы на миллионы сомов. Видно, как нечистоты пенятся. Не знаю, что у них там, на очистных, произошло — авария или что, но стоки в таком виде поступают в канал», — возмутился читатель.

В качестве подтверждения своих слов он также прислал видео, снятое очевидцами на месте происшествия.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/191702/
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