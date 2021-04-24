Похищение парней в Лейлеке. В УВД сообщили подробности возвращения

У вернувшихся из Таджикистана пропавших кыргызстанцев имеются телесные повреждения. Об этом 24.kg сообщили в УВД Баткенской области.

Уточняется, что у одного из парней имеются царапины на теле, у другого — синяки под глазом.

«Дастан Ашрапов и Кубатбек Каныбек уулу возвращены после двусторонних переговоров. До этого факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Похищение человека» УК КР. Вместе с ними на родину возвращены еще шесть кыргызстанцев», — сообщили в УВД.

Напомним, двое жителей села Эски-Оочу Баткенской области работали вблизи с границей с Таджикистаном и пропали. Местные жители считали, что их похитили пограничники сопредельного государства.