В Лейлекском районе пропали два кыргызстанца. Местные считают, что их похитили

В Лейлекском районе пропали два кыргызстанца. Об этом 24.kg сообщили в УВД Баткенской области.

Уточняется, что с начала апреля в селе Эски-Оочу строился цех. Эта местность расположена близко к району Гафурова Республики Таджикистан.

«Два жителя села Эски-Оочу — 18-летний Дастан Ашрапов и 20-летний Кубатбек Каныбек уулу работали на стройке цеха. 23 апреля в 22.00 молодые люди пришли на работу, чтобы охранять стройматериалы. Утром 24 апреля они не вернулись домой. Факт зарегистрирован в журнале учета информации. Ведутся поисковые работы», — сообщили в УВД.

Отметим, в социальных сетях распространяется видео, где женщина говорит, что двух пропавших парней в Лейлекском районе похитили пограничники Таджикистана.