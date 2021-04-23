Религиозная вражда. Задержание ученой Гулзат Аалиевой прокомментировал юрист

Эксперт по конституционному праву Сания Токтогазиева прокомментировала на своей странице в Facebook задержание ученой Гулзат Аалиевой. Кандидату философских наук вменяют возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды.

По словам Сании Токтогазиевой, она внимательно прочитала посты и считает, что в обществе, где пропагандируют уважение к правам человека, такие публикации недопустимы. Они должны быть объектом общественного порицания.

Эксперт отметила, что это не значит, что за это нужно лишить свободы.

«Сколько у нас политиков (старых, новых), которые всю свою карьеру построили на реальном трайбализме и разжигании межрегиональной вражды, но данная статья (Уголовного кодекса. — Прим. 24.kg) ни разу не применялась в отношении таких политиков. Сколько у нас фактов реального разжигания религиозной вражды, особенно в отношении религиозных меньшинств (перезахоронение кыргызов-христиан), но данная статья ни разу не применялась в защиту религиозных меньшинств», — отметила Сания Токтогазиева.

По ее мнению, полнейший идиотизм не разделять простой язык вражды, который не несет реальной угрозы (каким бы омерзительным он не был) от реального подстрекательства и призыва к нарушению закона.

Сания Токтогазиева напомнила, что право — это система объективных норм, перед которой все равны. Оно не может быть избирательным.

Отметим, Гулзат Аалиева пропагандировала тенгрианство и критиковала ислам. Кандидат философских наук также выступала с критикой в адрес муфтията.