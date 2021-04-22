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В Бишкеке задержана ученая Гулзат Аалиева. Она пропагандировала тенгрианство

В Бишкеке задержана ученая Гулзат Аалиева. Об этом 24.kg сообщили в УВД Первомайского района.

Уточняется, что 19 февраля с заявлением в милицию обратился гражданин Д.У. Он просил принять меры в отношении Гулзат, которая через социальную сеть Facebook разжигает межрелигиозную и межрегиональную вражду.

«Факт был зарегистрирован в ЕРПП, и начато досудебное производство по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды» УК КР. В ходе следственных действий задержана подозреваемая 47-летняя Гулзат Аалиева. Она водворена в ИВС ГУВД столицы. Экспертиза показала, что публикации Гулзат Аалиевой содержат провокацию против религии или личности, исповедующей ее, а также унижение конкретной религии и ее последователей, негативные эмоциональные оценки и негативное отношение», — рассказали в УВД.

Отметим, Гулзат Аалиева пропагандировала тенгрианство и критиковала ислам. Кандидат философских наук также выступала с критикой в адрес муфтията.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/191081/
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