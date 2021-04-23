Мать умершей ученицы требует уволить директора, медсестру школы и учителя

Потерявшая сознание во время урока ученица школы № 87 Бишкека умерла в больнице. Мать требует уволить директора, учителя и медсестру школы за неоказание первой помощи подростку. Видео обращения матери опубликовали в соцсетях.

По ее словам, инцидент произошел 11 марта. Девочке было 11 лет, училась в 5-м классе. У нее был врожденный порок сердца.

«В тот день дочку как обычно собрала, накормила и отправила в школу. Она чувствовала себя хорошо, ни на что не жаловалась. В 8.11 позвонили и сказали, что дочке плохо. Я приехала в школу примерно в 8.20. Как оказалось, дочери стало плохо еще до начала урока. Медсестра сказала, что она была бледной и ослабленной. Но если медик видела, что школьнику плохо, почему ее пустили на урок? Почему меня сразу не вызвали? Я предупреждала администрацию школы, что у дочери врожденный порок сердца. В 2015 году ей сделали успешную операцию. После этого она ни разу не болела. Зная все это, ни учитель, ни медсестра не оказали ей первую медицинскую помощь», — рассказывает женщина.

Она отметила, что в разговоре с ней медсестра призналась, что не смогла оказать первую помощь девочке, потерявшей сознание.

«Медсестра школы говорит, что когда девочку принесли в медпункт, она сделала ей искусственное дыхание. Она тогда дышала. Я сама медик. Медсестра должна была обрызгать лицо водой, почему не сделала массаж сердца? Что она там делает, если не знает, как оказать первичную помощь?» — сетует женщина.

Мать погибшей ученицы также отметила, что руководство школы удалило записи с камеры видеонаблюдения того дня.

«Мы хотели разобраться в ситуации. Посмотреть записи видеонаблюдения. Для этого вызвали айтишников. Они сказали, что записи были удалены. Если сотрудники школы не виноваты, зачем они пошли на такой шаг?» — задалась вопросом она.

По словам женщины, не получив соответствующую помощь в медпункте и поликлинике, она повезла дочь в больницу, где девочка умерла.

В связи с этим мать требует уволить директора, учителя и медсестру школы за неоказание первой помощи и халатность.

«Потому что с таким равнодушным отношением сотрудников и руководства школы сегодня умерла моя дочь, а завтра могут умереть другие дети», — заключила мать.