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Общество

В Бишкеке ученице стало плохо на уроке, она скончалась по дороге в больницу

В Бишкеке ученице сш № 87 стало плохо на уроке, она скончалась по дороге в больницу. Информацию 24.kg подтвердили в пресс-службе УВД Свердловского района столицы.

По ее данным, случай произошел 11 марта. В УВД информация о случившемся поступила в 9.19. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство.

«На место выехала следственно-оперативная группа УВД Свердловского района. Установлено, что ученица 2009 года рождения с утра пошла на учебу. Во время урока девочка потеряла сознание и упала. Преподаватель информатики С.М. сразу же вызвала школьную медсестру, которая оказала первую медицинскую помощь. Примерно в 8.10 в школу пришла мама девочки, увидев ее состояние, незамедлительно повезла ее в кардиологическое отделение республиканской больницы. Девочка скончалась по дороге в больницу», — отметили в УВД.

Позже стало известно, что девочка перенесла операцию на сердце в 2015-м. Ее родные отказались от прохождения судебно-медицинской экспертизы. При осмотре тела ученицы никаких телесных повреждений не выявлено.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191095/
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