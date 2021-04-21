14:00
USD 84.80
EUR 102.34
RUB 1.12
Происшествия
Сюжет: Насилие над детьми

Истязание ребенка в детском саду Оша зарегистрировали как мелкое хулиганство

Дело об истязании ребенка в частном детском саду «Жасмина» в Оше зарегистрировали в ЕРПП по статье 119 «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках. Информацию об этом 24.kg подтвердили в пресс-службе УВД южной столицы.

«Пока поступило только одно заявление. По нему назначены все необходимые экспертизы, чтобы установить степень нанесенного ребенку вреда. Ведется следствие», — уточнили в милиции.

В то же время в социальных сетях появились сообщения о том, что супруг подозреваемой в избиениях детей служит в правоохранительных органах. В пресс-службе УВД редакции ответили, что такой информацией не располагают.

Напомним, сегодня стало известно о том, что в Оше в одном из детских садов четырехлетняя девочка подверглась насилию со стороны сотрудников учреждения за то, что отказывалась ложиться спать. Ее кололи иглой, били и вырвали волосы. Выяснялось также, что это далеко не единичный случай.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/190966/
просмотров: 465
Версия для печати
Материалы по теме
Из-за обильных дождей в Оше затопило несколько улиц и территории возле школ
Кололи иглой, вырвали волосы. Девочка рассказала об издевательствах в детсаду
«Безопасный город». На улицах Оша установят 600 камер видеонаблюдения
В городе Ош строят еще три детсада: два из них откроют летом
В городе Ош в школе Керме-Тоо произошел пожар
В больнице Оша при лечении COVID-19 применяли иссык-кульский корень — главврач
Депутат предлагает вернуться к законопроекту о химической кастрации педофилов
В Араванском районе сбили девушку, идущую по краю дороги. Она в реанимации
В Оше у трех школьников выявили коронавирус. Классы отправлены на карантин
Новости как сводки. В кабмине заседают, обсуждая насилие над женщинами и детьми
Популярные новости
Случай отравления иссык-кульским корнем зафиксирован в&nbsp;Бишкеке Случай отравления иссык-кульским корнем зафиксирован в Бишкеке
Задержан вандал, осквернивший могилы в&nbsp;Чуйской области Задержан вандал, осквернивший могилы в Чуйской области
Пошутил. Мальчика похитили, сообщила мать: на&nbsp;поиски бросили все силы милиции Пошутил. Мальчика похитили, сообщила мать: на поиски бросили все силы милиции
На&nbsp;владельца ресторана La&nbsp;Maison в&nbsp;милицию поступило еще одно заявление На владельца ресторана La Maison в милицию поступило еще одно заявление
Бизнес
Новый O!Store отмечает открытие скидкой 30&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары Новый O!Store отмечает открытие скидкой 30 процентов на аксессуары
От&nbsp;футбола до&nbsp;комедии. Телевидение для всех от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц От футбола до комедии. Телевидение для всех от 50 сомов в месяц
Региональные футбольные ассоциации получили экипировку для команд Региональные футбольные ассоциации получили экипировку для команд
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; строит новую газораспределительную станцию &laquo;Кант&raquo; «Газпром Кыргызстан» строит новую газораспределительную станцию «Кант»
21 апреля, среда
13:57
Для зараженных COVID-19 свободны 185 коек в медучреждениях Бишкека Для зараженных COVID-19 свободны 185 коек в медучрежден...
13:56
Аконит в Кыргызстане исследовали на крысах. Эффекта ноль
13:50
Кыргызстан поднялся на три строчки в рейтинге свободы прессы — 2021
13:37
В Бишкеке жители микрорайона уже четыре года ждут, когда мэрия разобьет сквер
13:36
Новый O!Store отмечает открытие скидкой 30 процентов на аксессуары