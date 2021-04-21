Истязание ребенка в детском саду Оша зарегистрировали как мелкое хулиганство

Дело об истязании ребенка в частном детском саду «Жасмина» в Оше зарегистрировали в ЕРПП по статье 119 «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках. Информацию об этом 24.kg подтвердили в пресс-службе УВД южной столицы.

«Пока поступило только одно заявление. По нему назначены все необходимые экспертизы, чтобы установить степень нанесенного ребенку вреда. Ведется следствие», — уточнили в милиции.

В то же время в социальных сетях появились сообщения о том, что супруг подозреваемой в избиениях детей служит в правоохранительных органах. В пресс-службе УВД редакции ответили, что такой информацией не располагают.

Напомним, сегодня стало известно о том, что в Оше в одном из детских садов четырехлетняя девочка подверглась насилию со стороны сотрудников учреждения за то, что отказывалась ложиться спать. Ее кололи иглой, били и вырвали волосы. Выяснялось также, что это далеко не единичный случай.