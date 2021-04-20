В Бишкеке избили врача Национального госпиталя Болота Таирова. Об этом он сообщил в соцсетях.

По его словам, примерно в 8.30 в приемное отделение неврологии пришел молодой человек и попросил осмотреть больного в машине.

«Выйдя на улицу и не найдя ни пациента, ни машины, я вернулся на прием. Через 5-7 минут, пинком сломав входную дверь, заявляется вышеуказанный молодой человек. Выйдя, вижу пациента на каталке. Подхожу к нему, чтобы осмотреть и оценить тяжесть состояния, и получаю удар по голове справа. Тот молодой человек, неадекватно ругающийся и препятствующий осмотру пациента, пытался еще раз ударить. Только после того как его оттащили, начал смотреть пациента и оказывать соответствующую помощь», — написал медик.

Он отметил, что инцидент зафиксирован на камеры видеонаблюдения. Видео пока в интересах следствия не распространяется. «До каких пор врачей будут избивать во время исполнения своих обязанностей?» — возмутился Болот Таиров.

В беседе с 24.kg врач сообщил, что обратился в милицию по этому факту.