12:37
USD 84.79
EUR 101.97
RUB 1.11
Происшествия

В Бишкеке избили врача Национального госпиталя

В Бишкеке избили врача Национального госпиталя Болота Таирова. Об этом он сообщил в соцсетях.

По его словам, примерно в 8.30 в приемное отделение неврологии пришел молодой человек и попросил осмотреть больного в машине.

«Выйдя на улицу и не найдя ни пациента, ни машины, я вернулся на прием. Через 5-7 минут, пинком сломав входную дверь, заявляется вышеуказанный молодой человек. Выйдя, вижу пациента на каталке. Подхожу к нему, чтобы осмотреть и оценить тяжесть состояния, и получаю удар по голове справа. Тот молодой человек, неадекватно ругающийся и препятствующий осмотру пациента, пытался еще раз ударить. Только после того как его оттащили, начал смотреть пациента и оказывать соответствующую помощь», — написал медик.

Он отметил, что инцидент зафиксирован на камеры видеонаблюдения. Видео пока в интересах следствия не распространяется. «До каких пор врачей будут избивать во время исполнения своих обязанностей?» — возмутился Болот Таиров.

В беседе с 24.kg врач сообщил, что обратился в милицию по этому факту.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/190782/
просмотров: 589
Версия для печати
Материалы по теме
Состояние 18-летнего строителя, упавшего с 9-го этажа, остается тяжелым
Счастливый рейс. Малыша из Кыргызстана спас личный врач президента Турции
В Бишкеке избили сотрудников милиции. Инспектор применил оружие
Избитую сотрудницу «Тазалыка» навестил мэр Джалал-Абада Эрнисбек Ормоков
В Джалал-Абаде избили сотрудницу «Тазалыка». Она в больнице
В России скончался заслуженный врач Кыргызстана Назарбек Мухамеджанов
Генпрокурор рассказал о коррупции в Нацгоспитале во время карантина
Инвалидность ребенка можно предотвратить в утробе: что рекомендуют врачи
Скончалась заслуженный врач Дамира Байзакова
Национальный госпиталь превратился в большую поликлинику
Популярные новости
Пошутил. Мальчика похитили, сообщила мать: на&nbsp;поиски бросили все силы милиции Пошутил. Мальчика похитили, сообщила мать: на поиски бросили все силы милиции
Задержан вандал, осквернивший могилы в&nbsp;Чуйской области Задержан вандал, осквернивший могилы в Чуйской области
В&nbsp;центре Бишкека похитили девушку для женитьбы. Подозреваемый задержан В центре Бишкека похитили девушку для женитьбы. Подозреваемый задержан
На&nbsp;владельца ресторана La&nbsp;Maison в&nbsp;милицию поступило еще одно заявление На владельца ресторана La Maison в милицию поступило еще одно заявление
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; строит новую газораспределительную станцию &laquo;Кант&raquo; «Газпром Кыргызстан» строит новую газораспределительную станцию «Кант»
MegaCom продолжает расширять сеть 4G&nbsp;по&nbsp;всему Кыргызстану MegaCom продолжает расширять сеть 4G по всему Кыргызстану
Покупайте в&nbsp;O!Store и&nbsp;получите шанс выиграть автомобиль или смартфон! Покупайте в O!Store и получите шанс выиграть автомобиль или смартфон!
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; провел акцию &laquo;Деревья для будущего поколения&raquo; «Халык Банк Кыргызстан» провел акцию «Деревья для будущего поколения»
20 апреля, вторник
12:36
Генпрокурор объяснил, почему большинство дел о похищении девушек прекращается Генпрокурор объяснил, почему большинство дел о похищени...
12:24
В Бишкеке избили врача Национального госпиталя
12:22
Это госизмена. Депутат предлагает наказывать за выдачу лицензий на месторождения
12:22
COVID-19 в мире. Заразились более 142 миллионов, умерли более 3 миллионов
12:11
В городе Ош открыли новую детскую инфекционную больницу на 100 мест