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Сюжет: Приграничные конфликты

Работы на водозаборе «Головной» в Баткене приостановлены. Ведутся переговоры

После конфликта с жителями села Ходжаи Аъло Согдийской области Таджикистана очистительные работы на водозаборе «Головной» приостановлены. Об этом 24.kg сообщили в аппарате полномочного представителя правительства в Баткенской области.

По их данным, 17 апреля жители села Ходжаи Аъло пришли к водозабору и потребовали остановить работу, так как по их мнению, она должна проводиться совместно.

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«Была проведена встреча силовиков и полпреда в регионе. Работа на водозаборе приостановлена. Сегодня пройдут переговоры на уровне акимов», — проинформировали в обладминистрации.

Пограничная служба ГКНБ КР сообщила, что в ходе словесной перепалки граждане Таджикистана начали закидывать рабочих водоканала камнями. Позже эту информацию местная администрация опровергла.

Отметим, водозабор «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище на территории Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/190590/
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