Акция протеста в Пригородном. С заявившими о самосожжении начаты переговоры

Женщины, ранее заявившие об акте самосожжения, по-прежнему находятся в здании айыл окмоту, расположенном в селе Пригородном. На месте событий много журналистов.

Участницы акции протеста хотели объяснить представителям СМИ о причине и намерениях. Однако журналистам не разрешили общаться с ними.

На месте находятся сотрудники МЧС и милиции.

Полномочный представитель правительства в Чуйской области Абсаттар Сыргабаев сообщил прессе, что ведутся переговоры с участницами акции протеста.

Сегодня 15 женщин заявили, что готовы устроить акт самосожжения. Они облили себя бензином и принесли с собой газовый баллон. Одна из участниц акции сообщила ранее 24.kg, что три года назад женщины брали деньги под проценты у частных лиц и коммерческих банков, но не смогли вовремя выплатить кредиты. Все участницы акции являются матерями-одиночками и требуют отменить долги по процентам, накопленные за три года.