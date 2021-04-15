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Происшествия

В Пригородном 15 женщин облили себя бензином и заявляют об акции самосожжения

В здании айыл окмоту села Пригородного Аламединского района Чуйской области 15 женщин заявили, что готовы устроить акт самосожжения. Об этом 24.kg сообщила одна из участниц акции протеста.

По ее словам, три года назад женщины брали деньги под проценты у частных лиц и коммерческих банков, но не смогли вовремя выплатить кредиты. Все участницы акции являются матерями-одиночками и требуют отменить долги по процентам, накопленные за три года.

Они привезли в здание айыл окмоту газовый баллон и облили себя бензином.


Известно, что на место уже прибыли сотрудники милиции и МЧС. Здание оцеплено.

24.kg
Фото 24.kg. Здание айыл окмоту оцеплено

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/190141/
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