Дело о госизмене. В ГКНБ подтвердили задержание Марата Казакпаева

В Госкомитете национальной безопасности подтвердили информацию о задержании политолога Марата Казакпаева.

Уточняется, что у ведомства есть неопровержимые доказательства о причастности политолога к госизмене. О личности второго задержанного человека не сообщается.

Уголовное дело в отношении Марата Казакпаева засекречено. О периоде госизмены и на какую страну работал задержанный, не сообщается. Вместе с Маратом Казакпаевым задержан еще один кыргызстанец — с инициалами М. Т., которому также инкриминируется государственная измена.

Известно, что эксперт не работал на госслужбе и, соответственно, не мог иметь доступа к гостайне или засекреченным документам. Пресс-центр ГКНБ пока недоступен для комментариев.