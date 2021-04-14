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Дело о госизмене. В ГКНБ подтвердили задержание Марата Казакпаева

В Госкомитете национальной безопасности подтвердили информацию о задержании политолога Марата Казакпаева.

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Уточняется, что у ведомства есть неопровержимые доказательства о причастности политолога к госизмене. О личности второго задержанного человека не сообщается.

Уголовное дело в отношении Марата Казакпаева засекречено. О периоде госизмены и на какую страну работал задержанный, не сообщается. Вместе с Маратом Казакпаевым задержан еще один кыргызстанец — с инициалами М. Т., которому также инкриминируется государственная измена.

Известно, что эксперт не работал на госслужбе и, соответственно, не мог иметь доступа к гостайне или засекреченным документам. Пресс-центр ГКНБ пока недоступен для комментариев.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/190041/
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