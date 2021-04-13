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По подозрению в госизмене задержан политолог Марат Казакпаев

В Бишкеке по подозрению в госизмене задержан политолог Марат Казакпаев. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

из интернета
Фото из интернета. Марат Казакпаев

Известно, что сейчас политолог находится в здании ГКНБ. Уголовное дело засекречено. О периоде госизмены и на какую страну работал задержанный не сообщается. Вместе с Маратом Казакпаевым задержан еще один кыргызстанец — с инициалами М. Т., которому также инкриминируется государственная измена.

Пресс-центр ГКНБ недоступен для комментариев.

Сегодня ГКНБ распространил информацию о задержании по подозрению в госизмене двоих граждан. Однако имена и должности не указывались.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/189989/
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