В Бишкеке по подозрению в госизмене задержан политолог Марат Казакпаев. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Фото из интернета. Марат Казакпаев

Известно, что сейчас политолог находится в здании ГКНБ. Уголовное дело засекречено. О периоде госизмены и на какую страну работал задержанный не сообщается. Вместе с Маратом Казакпаевым задержан еще один кыргызстанец — с инициалами М. Т., которому также инкриминируется государственная измена.

Пресс-центр ГКНБ недоступен для комментариев.

Сегодня ГКНБ распространил информацию о задержании по подозрению в госизмене двоих граждан. Однако имена и должности не указывались.