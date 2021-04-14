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Сюжет: Скандалы с чиновниками

На племянницу Сооронбая Жээнбекова написали еще одно заявление в Генпрокуратуру

На племянницу экс-президента Сооронбая Жээнбекова Гульзат Кантороеву написали еще одно заявление о принятии в отношении нее мер. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Известно, что потерпевший написал заявление в Генпрокуратуру.

«Сейчас основное уголовное дело по мошенничеству в отношении Гульзат Кантороевой расследует следственная служба МВД. Заявитель указал, что Гульзат Кантороева неправомерно завладела имуществом. Надзорный орган ведет проверку по факту», — сообщили редакции.

Напомним, племянница экс-президента Сооронбая Жээнбекова (дочь Канторо Жээнбекова) Гульзат Кантороева подозревается в мошенничестве. Она находится под домашним арестом. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/189990/
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