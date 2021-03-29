12:15
USD 84.80
EUR 99.97
RUB 1.12
Происшествия
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Племянницу Сооронбая Жээнбекова подозревают в мошенничестве. Ее отпустили

Племянница экс-президента Сооронбая Жээнбекова подозревается в мошенничестве. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что Гульзат Кантороева (дочь покойного брата Сооронбая Жээнбекова. — Прим. 24.kg) по решению суда отпущена под домашний арест.

В УВД Ленинского района подтвердили эту информацию. По данным ведомства, в феврале в милицию с заявлением обратился гражданин Р.М. Он просил принять меры в отношении малознакомой гражданки, которая в августе 2019 года взяла у него в долг $20 тысяч и 450 тысяч сомов, а после скрылась.

«Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Мошенничество» УК КР. Гульзат Кантороеву задержали и водворили в ИВС. Ленинским районным судом Бишкека в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на один месяц. В рамках досудебного производства подозреваемая возместила заявителю деньги», — сообщили редакции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/187921/
просмотров: 1382
Версия для печати
Материалы по теме
Фарид Ниязов назвал Сооронбая Жээнбекова самой большой ошибкой Атамбаева
Взял в долг 139 тысяч сомов и пропал. Подозреваемого в мошенничестве задержали
Осторожно, мошенники: преступники просят деньги от имени мэрии Бишкека
Заложил машину, деньги потратил. Задержан подозреваемый в мошенничестве
В Бишкеке мужчина предложил знакомому открыть бизнес, взял деньги и скрылся
Свадебные генералы Кыргызстана. Кому за 15 лет присвоили высшие воинские звания
На Иссык-Куле задержали судисполнителя. Его подозревают в мошенничестве
Член ОПГ обманул 66-летнюю женщину, не заплатив ей за автомобиль
В Таласе подделывали справки об отрицательных ПЦР-анализах
В Беловодском задержали члена ОПГ. Он взял кредит по поддельным документам
Популярные новости
Депутата Марата Аманкулова допрашивают в&nbsp;ГКНБ. Он&nbsp;оплатил часть ущерба Депутата Марата Аманкулова допрашивают в ГКНБ. Он оплатил часть ущерба
Экс-главу ОАО &laquo;Северэлектро&raquo; подозревают в&nbsp;незаконном обогащении Экс-главу ОАО «Северэлектро» подозревают в незаконном обогащении
Погромов не&nbsp;было. ГУВД Бишкека разъясняет, что произошло ночью на&nbsp;Ошском базаре Погромов не было. ГУВД Бишкека разъясняет, что произошло ночью на Ошском базаре
Майора милиции при попытке сбыта героина задержали сотрудники ГКНБ Майора милиции при попытке сбыта героина задержали сотрудники ГКНБ
Бизнес
Global Money Week: денежный словарь от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Global Money Week: денежный словарь от «Бакай Банка»
Индия готова делиться ресурсами, опытом и&nbsp;знаниями на&nbsp;благо всего мира Индия готова делиться ресурсами, опытом и знаниями на благо всего мира
Выгодные обновленные пакеты MegaCom для звонков вне сети Выгодные обновленные пакеты MegaCom для звонков вне сети
При покупке одного из&nbsp;флагманов Honor фитнес-трекер в&nbsp;подарок! При покупке одного из флагманов Honor фитнес-трекер в подарок!
29 марта, понедельник
12:08
Фарид Ниязов назвал Сооронбая Жээнбекова самой большой ошибкой Атамбаева Фарид Ниязов назвал Сооронбая Жээнбекова самой большой...
12:02
Местные выборы. Больше всех на агитацию потратила партия Мелиса Мырзакматова
11:49
Они отдыхали. Глава Минздрава рассказал, за что уволил своих заместителей
11:47
В Бишкеке на улице Ауэзова горит склад
11:43
В Кадамджайском районе обнаружили тело 80-летней женщины