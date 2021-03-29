Племянницу Сооронбая Жээнбекова подозревают в мошенничестве. Ее отпустили

Племянница экс-президента Сооронбая Жээнбекова подозревается в мошенничестве. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что Гульзат Кантороева (дочь покойного брата Сооронбая Жээнбекова. — Прим. 24.kg) по решению суда отпущена под домашний арест.

В УВД Ленинского района подтвердили эту информацию. По данным ведомства, в феврале в милицию с заявлением обратился гражданин Р.М. Он просил принять меры в отношении малознакомой гражданки, которая в августе 2019 года взяла у него в долг $20 тысяч и 450 тысяч сомов, а после скрылась.

«Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Мошенничество» УК КР. Гульзат Кантороеву задержали и водворили в ИВС. Ленинским районным судом Бишкека в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на один месяц. В рамках досудебного производства подозреваемая возместила заявителю деньги», — сообщили редакции.