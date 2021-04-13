За государственную измену ГКНБ задержал двух кыргызстанцев

В Кыргызстане задержали двоих человек за государственную измену. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

По его данным, в рамках досудебного производства по статье 307 «Государственная измена» УК КР, спецслужбы получили неопровержимые доказательства причастности отдельных граждан страны к совершению этого преступления.

Сегодня задержаны М. К. и М. Т. Действующим законодательством за данное преступление предусмотрено десять лет лишения свободы.

«Из-за секретности материалов уголовного дела более подробная информация об обстоятельствах преступления появится только по результатам расследования», — заключили в ведомстве.