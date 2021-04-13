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Происшествия
Сюжет: ЧП в армии

В Кара-Куле рядовой случайно выстрелил в ефрейтора

Сегодня в 7.58 рядовой, находясь в составе караула войсковой части 718 ВВ МВД КР в городе Кара-Куле по охране каскада Токтогульских ГЭС, во время заряжения оружия случайно выстрелил и попал в помощника начальника караула. Об этом сообщила пресс-служба внутренних войск МВД.

Ефрейтор Н. И. ранен в правое предплечье. Его состояние удовлетворительное. Он находится в территориальной больнице Кара-Куля.

По факту необходимые проверки и мероприятия по досудебному производству будут проводиться Военной прокуратурой Джалал-Абадского гарнизона.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/189902/
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