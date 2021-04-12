В Жайылском районе трое парней похитили 17-летнюю девочку. Их задержали

В селе Кара-Добо Жайылского района по подозрению в похищении несовершеннолетней девочки задержаны трое мужчин. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что 11 апреля в дежурную часть ОВД Жайылского района обратился местный житель. Он просил принять меры в отношении неизвестных лиц, которые похитили его несовершеннолетнюю дочь для вступления в брак.

«Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Похищение лица с целью вступления в брак» УК КР.

Сотрудники милиции по подозрению в совершении этого преступления задержали и водворили в ИВС 21-летнего С. А., 23-летнего Ш. Б. и 21-летнего С. М. Девочка возвращена родителям», — сказали в ГУВД.