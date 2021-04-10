В Ноокене задержан глава регионального сектора ГУ «Унаа»

В рамках зарегистрированных материалов досудебного производства в ЕРПП по статье 320 части 2 «Злоупотребление должностным положением» УК КР выявлена и пресечена коррупционная схема по фактам незаконно оформленных дорогостоящих автотранспортных средств, пригнанных из Республики Абхазия и не прошедших таможенное декларирование. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.
Установлено, что на основании фиктивных транзитных регистрационных документов якобы Российской Федерации были поставлены на учет две автомашины «Лексус GX» с выдачей техпаспортов и государственных номерных знаков Кыргызской Республики. Тем самым государству нанесен ущерб в виде потерь от уплаты таможенных пошлин в размере более 3 миллионов сомов.
По факту злоупотребления должностным положением задержан руководитель регионального сектора ГУ «Унаа» ГРС Ноокенского района Джалал-Абадской области М. О.
Проводятся соответствующие следственно-оперативные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела и причастных лиц.