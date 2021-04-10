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Сюжет: Скандалы с чиновниками

В Ноокене задержан глава регионального сектора ГУ «Унаа»

В рамках зарегистрированных материалов досудебного производства в ЕРПП по статье 320 части 2 «Злоупотребление должностным положением» УК КР выявлена и пресечена коррупционная схема по фактам незаконно оформленных дорогостоящих автотранспортных средств, пригнанных из Республики Абхазия и не прошедших таможенное декларирование. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

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Установлено, что на основании фиктивных транзитных регистрационных документов якобы Российской Федерации были поставлены на учет две автомашины «Лексус GX» с выдачей техпаспортов и государственных номерных знаков Кыргызской Республики. Тем самым государству нанесен ущерб в виде потерь от уплаты таможенных пошлин в размере более 3 миллионов сомов.

По факту злоупотребления должностным положением задержан руководитель регионального сектора ГУ «Унаа» ГРС Ноокенского района Джалал-Абадской области М. О.

Проводятся соответствующие следственно-оперативные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела и причастных лиц.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/189485/
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