ГКНБ прекратил уголовное преследование в отношении Омурбека Бабанова

Прекращены досудебные производства в отношении экс-кандидата в президенты Омурбека Бабанова. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

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Уточняется, что по результатам расследования уголовных дел приняты обоснованные процессуальные решения о прекращении дальнейшего производства. Основанием для этого стало отсутствие фактов причинения вреда интересам государства, юридических лиц и граждан со стороны Омурбека Бабанова и его родственников.

При этом Омурбек Бабанов добровольно перечислит в бюджет государства 100 миллионов сомов в качестве поддержки.

Напомним, в отношении Омурбека Бабанова были возбуждены уголовные дела. В том числе по факту выступления в микрорайоне «Амир-Тимур» в Оше, где он высказал необоснованные, провокационные по смыслу слова, и приготовления к насильственному захвату власти и массовым беспорядкам. Омурбек Бабанов проходил свидетелем по восьми уголовным делам, в том числе по делу о банке «Кыргызстан».