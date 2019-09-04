19:15
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Омурбек Бабанов вышел с допроса в ГСБЭП. Вопросы были о банке «Кыргызстан»

Экс-депутат парламента Омурбек Бабанов вышел с допроса в ГСБЭП. По его словам, следователи допрашивали его по делу о банке «Кыргызстан».

«Допрос длился четыре часа. Вопросы касались банка «Кыргызстан». Когда будет следующий допрос, не знаю — не приглашали. Меня пока вызывали в качестве свидетеля. Дай бог, на этом все закончится», — сказал Омурбек Бабанов.

Известно, что Омурбек Бабанов проходит свидетелем по рейдерскому захвату банка «Кыргызстан», строительству навигационной башни в МА «Манас» и по выступлениям в микрорайоне «Он-Адыр» в Оше во время президентской кампании в 2017 году. В ГКНБ и ГСБЭП другие эпизоды не озвучивают, ссылаясь на тайну следствия.

Омурбек Бабанов прилетел в Бишкек 9 августа. До его возвращения ГКНБ сообщал, что он проходит обвиняемым по двум уголовным делам.
Ссылка:
просмотров: 213
Версия для печати
Материалы по теме
Омурбек Бабанов снова пришел на допрос в ГСБЭП
Адвокат Бабанова не может озвучить дела, по которым проходит его подзащитный
Омурбек Бабанов фигурирует в восьми уголовных делах
Омурбек Бабанов посоветовал Текебаеву отдохнуть и заняться семьей
Омурбек Бабанов пришел на допрос в ГКНБ
Омурбеку Бабанову ни по одному из дел не предъявлено обвинение
Омурбек Бабанов вышел с допроса в ГКНБ
Омурбека Бабанова оштрафовали на 5,5 тысячи сомов
Омурбек Бабанов заявил, что не намерен прятаться за сторонниками
Машину Омурбека Бабанова забрали на штрафстоянку
Популярные новости
Омурбек Текебаев рассказал, кто вел переговоры по&nbsp;его делу с&nbsp;семьей Атамбаева Омурбек Текебаев рассказал, кто вел переговоры по его делу с семьей Атамбаева
Пропавшего на&nbsp;Иссык-Куле Эркина Асрандиева нашли на&nbsp;берегу Пропавшего на Иссык-Куле Эркина Асрандиева нашли на берегу
Драка возле супермаркета. Милиция разыскивает нападавших Драка возле супермаркета. Милиция разыскивает нападавших
Дело Атамбаева. Бывший президент отказывается отвечать на&nbsp;вопросы следователей Дело Атамбаева. Бывший президент отказывается отвечать на вопросы следователей
Бизнес
К&nbsp;программе лояльности &laquo;Газпромнефти&raquo; присоединился 200-тысячный участник К программе лояльности «Газпромнефти» присоединился 200-тысячный участник
Смартфоны Huawei в&nbsp;рассрочку до&nbsp;девяти месяцев без переплат и&nbsp;первого платежа Смартфоны Huawei в рассрочку до девяти месяцев без переплат и первого платежа
MegaCom: новый код 990 уже в&nbsp;продаже! MegaCom: новый код 990 уже в продаже!
Позаботьтесь о&nbsp;будущем ребенка с&nbsp;депозитом &laquo;Детский&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Позаботьтесь о будущем ребенка с депозитом «Детский» от «Бакай Банка»