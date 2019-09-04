Омурбек Бабанов вышел с допроса в ГСБЭП. Вопросы были о банке «Кыргызстан»

Экс-депутат парламента Омурбек Бабанов вышел с допроса в ГСБЭП. По его словам, следователи допрашивали его по делу о банке «Кыргызстан».

«Допрос длился четыре часа. Вопросы касались банка «Кыргызстан». Когда будет следующий допрос, не знаю — не приглашали. Меня пока вызывали в качестве свидетеля. Дай бог, на этом все закончится», — сказал Омурбек Бабанов.

Известно, что Омурбек Бабанов проходит свидетелем по рейдерскому захвату банка «Кыргызстан», строительству навигационной башни в МА «Манас» и по выступлениям в микрорайоне «Он-Адыр» в Оше во время президентской кампании в 2017 году. В ГКНБ и ГСБЭП другие эпизоды не озвучивают, ссылаясь на тайну следствия.

Омурбек Бабанов прилетел в Бишкек 9 августа. До его возвращения ГКНБ сообщал, что он проходит обвиняемым по двум уголовным делам.