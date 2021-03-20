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Убийство мальчика в «Мурас-Ордо». Подростка водворили в СИЗО-1 на два месяца

Подозреваемого в убийстве брата в жилмассиве «Мурас-Ордо» водворили в СИЗО-1 Бишкека. Об этом сообщили в ГУВД столицы.

По его данным, такое решение принял Первомайский районный суд 18 марта. Отмечается, что 16-летний подросток будет находиться в СИЗО два месяца.

Напомним, 17 марта в жилмассиве «Мурас-Ордо» нашли труп подростка с перерезанным горлом. Тело обнаружила мать ребенка. Погибшему А. М. было 13 лет, со слов родственников, он болел эпилепсией, поэтому требовалось постоянное присутствие людей для оказания помощи в случае приступа. В убийстве мальчика подозревают родного брата. Между ними в ходе словесной перепалки возник конфликт, в ходе которого А. С. ударил младшего брата ножом.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/187170/
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