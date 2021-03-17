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Сюжет: Насилие над детьми

В «Мурас-Ордо» убили мальчика. Стали известны подробности

В жилмассиве «Мурас-Ордо» обнаружено тело 13-летнего мальчика. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Известно, что вызов на пульт «102» поступил сегодня в 12.00.

«Тело ребенка обнаружила мама. Она позвонила участковому и сообщила о трагедии. Известно, что сейчас милиция ищет брата погибшего. Он тоже несовершеннолетний. На месте находится руководство МВД и прокуратуры Бишкека», — сообщили редакции.

Напомним, ранее стало известно, что в «Мурас-Ордо» нашли труп подростка с перерезанным горлом.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/186781/
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