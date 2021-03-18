Убийство мальчика в «Мурас-Ордо». В милиции сообщили подробности дела

Оперативниками столичной криминальной милиции задержан подозреваемый в совершении убийства мальчика. Об этом сообщили в ГУВД Бишкека.

Уточняется, что погибшему А.М. 13 лет, со слов родственников он болел эпилепсией, поэтому требовалось постоянное присутствие людей для оказания помощи в случае приступа.

«В этот день утром родители выехали на работу, и дома оставался старший сын, 16-летний А.С. Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Убийство» УК КР. Опрос свидетелей показал, что примерно в 11.00 мама ребенка обнаружила труп. В этот момент присматривавшего старшего брата А.С. не было дома. Подозреваемого обнаружили среди камышей возле территории СЭЗ. А.С. показал, где оставил кухонный нож, который он помыл после нанесения ранений. Также получены сведения, что между братьями в ходе словесной перепалки возник конфликт, в ходе которого А.С. ударил младшего брата ножом. Последний от полученных ран скончался, не приходя в сознание», — проинформировали в ГУВД.

В ведомстве сообщили, что задержанный водворен в ИВС.

Напомним, вчера в «Мурас-Ордо» нашли труп подростка с перерезанным горлом. Тело обнаружила мать ребенка.